Clubshow NoMerxi vrijdag 17 mei op ADJUMA Party in Rijswijk

De bekende Surinaamse band NoMerxi is momenteel in Nederland voor haar tour en heeft al een paar optredens achter de rug. Dinsdag was het tijd voor ontspanning en waren de bandleden naar de Efteling (foto).

Na een paar dagen rust gaan ze vrijdag 17 mei 2024 vrolijk verder en zijn ze live te zien tijdens een speciale clubshow in de Sir Winston Club te Rijswijk. De band is dan uitgenodigd op ADJUMA, het heetste feestje van Zuid-Holland.

Naast NoMerxi zijn die avond ook DJ’s Randy Bricks en Senzy & Loyd MC van de partij.

De Sir Winston Club Rijswijk is een gezellig opgezette party club niet ver van Den Haag en heeft alle ingrediënten in huis, om een onvergetelijke happening van deze clubshow van NoMerxi te maken.

Kaarten zijn normaal 25 euro aan de deur, maar in de voorverkoop goedkoper hier online te koop.