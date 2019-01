Ook in Suriname was de ‘superbloedmaan’ goed te zien

PARAMARIBO, 21 jan – Overal ter wereld hebben mensen afgelopen nacht de zogenoemde bloedmaan kunnen bewonderen. Omdat de maan ook nog eens relatief dicht bij de aarde stond, was er sprake van een ‘supermaan’. Deze combinatie leverde een ‘superbloedmaan’ op, welke ook goed te zien was in Suriname schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.



De bloedmaan is het gevolg van een maansverduistering, als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een bloedmaan genoemd.

Om helemaal precies te zijn was de naam van deze maansverduistering, de ‘superbloed-wolfs-maan’. Een wolfsmaan is de eerste volle maan van het nieuwe jaar, vandaar die toevoeging.