Voetganger is derde verkeersdode dit jaar in Suriname

PARAMARIBO, – Een 63-jarige voetganger is zondagavond aangereden door een auto aan de Afobakaweg ter hoogte van mast 66. Volgens Dagblad Suriname zou dit gebeurd zijn toen de voetganger de weg overstak, waarbij hij op een bepaald moment door de auto werd geschept. Volgens de krant was het slachtoffer op slag dood.

Volgens de eerst berichten zou de bestuurder zijn doorgereden, maar dat is nog niet bevestigd. De politie van Brokopondo is belast met het onderzoek en heeft nog geen officieel bericht hierover gepubliceerd. De voetganger is de derde verkeersdode van 2019 in Suriname.

Bijgaande foto werd door een lid van de Facebook groep Verkeersupdates Surinamers gedeeld.

UPDATE: de bestuurder was inderdaad doorgereden. Uit vrees stopte hij niet maar reed door en meldde zich uiteindelijk wel bij de controle post te Klaaskreek.