Delegatie Vereniging van Sportjournalisten in Suriname op AIPS in Zwitserland

LAUSANNE, 22 jan – Desney Romeo en Quaraisy Nagessersing, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS), wonen deze week in Lausanne, Zwitserland het 82ste jaarlijkse congres van de mondiale overkoepeling ‘Association Internationale de la Presse Sportive’ (AIPS) bij. De AIPS is een wereldwijde sportpersorganisatie waarbij 144 landen zijn aangesloten. Zij telt 8500 kaarthouders en is gevestigd in de Zwitserse stad Lausanne.

Het congres duurt van 21 tot en met 24 januari. Romeo en Nagessersing arriveerden op maandag 21 januari in Lausanne. Vanuit Nederland waren ze eerder op de dag gevlogen naar Genève en vervolgden met de trein hun reis naar de eindbestemming. Op maandag 21 januari vond de AIPS Sport Media Awards Ceremony plaats in het Lausanne Palace Hotel.

Het 82ste congres wordt op dinsdag 22 januari officieel geopend om 11:40 uur plaatselijke tijd (07:40 in Suriname). Daarvoor heeft elk van de continenten (AIPS Europe, AIPS Africa, AIPS America en AIPS Asia) zijn eigen meeting. Bij de vergadering van AIPS America zal aandacht worden besteed aan het congres en de Zuid-Amerikaanse Spelen voor Sportjournalisten later dit jaar in Colombia.