Dinsdag 5 februari is een vrije dag in Suriname vanwege Chinees Nieuwjaar

PARAMARIBO, 22 jan – Het Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen en komt er weer aan. Het Chinese jaar Huangdi 4716, het Jaar van het Zwijn/Varken, begint op dinsdag 5 februari 2019. Deze dag is een nationale vrije dag in Suriname.

Elk jaar maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname bekend welke dag hiervoor wordt aangemerkt als een feestdag. In een brief schreef minister Mike Noersalim voor dit jaar: “De minister van Binnenlandse Zaken brengt hierbij ter algemene kennis dat voor dit jaar het Chinees Nieuwjaar valt op 05 februari 2019. Aan te tekenen dat deze dag met de zondag is gelijkgesteld.”

Chinees Nieuwjaar is in Suriname vanaf 2015 uitgeroepen tot een permanente nationale vrije dag.