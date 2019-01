Politieagent in Suriname doet aangifte om verspreiding nep filmpje

PARAMARIBO, 22 jan – Een 25-jarige politieman in Suriname heeft aangifte gedaan wegens smaad en laster naar aanleiding van een filmpje dat via WhatsApp en Facebook verspreidt wordt. In het filmpje zijn twee vrijende mannen te zien en bij de verspreiding zijn foto’s van de agent toegevoegd. Dit doet de indruk wekken dat de agent één van de mannen is en dat is een leugen.

In eerste instantie lachte de agent de belachelijke actie weg en zei op Facebook: “Ik sta nog recht op mijn benen en aangezien ik het niet ben maak ik me niet druk, Oe tek oe bigup nanga moro fake clip. Het doet me letterlijk niets. Niemand breekt deze lekkere skowtoe boi al moet ik het zelf zeggen.”

Maar zijn werkgever de politie kan er niet om lachen en die start een onderzoek naar de verspreider van het nepfilmpje. De agent in kwestie zal een klacht indienen bij de procureur-generaal, waarna de politie de zaak zal onderzoeken zodat de verspreiders strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Het is overigens niet de eerste keer in Suriname dat mensen via het verspreiden van nep-filmpjes in een kwaad daglicht gesteld worden. Eerder gebeurde dat met een nep-filmpje van zogenaamde medewerkers van Kirpalani.