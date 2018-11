Kirpalani overweegt stappen tegen verspreider filmpje van ‘medewerkers’

PARAMARIBO, 17 nov – Het bedrijf Kirpalani in Suriname overweegt juridische stappen tegen de verspreider van een erotisch filmpje en een bijbehorend nep bericht, dat in verband werd gebracht met het bedrijf en haar medewerkers. In het filmpje is een vrouw te zien die haar mannelijke collega oraal bevredigd. Volgens de verspreider zou het gaan om twee medewerkers van het bedrijf in Suriname, die tijdens werktijd gefilmd zouden zijn. Het bedrijf benadrukt dat de personen in de clip niet verbonden zijn aan Kirpalani en ook niet afkomstig zijn uit Suriname.

Het gaat volgens het bedrijf om een vals bericht over een getrouwde Surinaamse vrouw, dat afgelopen week via WhatsApp werd verspreid en daarna door enkele roddel- en social-mediakanalen op Facebook werd gepubliceerd. De film in dit bericht is een clip die afkomstig is van een internationale Latijnse site. Het bericht ging snel ‘viraal’ en bereikte in de afgelopen dagen enkele duizenden mensen.

Volgens Starnieuws heef Kirpalani een officiƫle klacht ingediend bij Facebook en is het bericht inmiddels van het platform verwijderd. Kirpalani overweegt ook rechtsmaatregelen te treffen tegen de website die met naam en toenaam opzettelijk schade hebben gebracht aan het bedrijf.