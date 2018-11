NATIO Suriname verliest met 2-1 van Jamaica in CONCACAF Nations League

MONTEGO BAY, 18 nov – Suriname heeft zaterdagavond in de CONCACAF Nations League een belangrijke uitwedstrijd gespeeld tegen het nationale elftal van Jamaica. Vooraf werd deze wedstrijd al door NATIO Suriname betiteld als een ‘loodzware ontmoeting’ en werd Suriname door haar coach Dean Gorré gezien als underdog in het duel tegen Jamaica. Toch hield Suriname goed stand en beperkte het verlies tot 2-1 voor Jamaica.

In de Catherine Hall Stadium in Montego Bay kwam Jamaica in de 6e minuut al op voorsprong door een kopbal van Burke. In de 14e minuut wist de thuisploeg de stand naar 2-0 te brengen na het benutten van een penalty. Suriname sloeg in de 34ste minuut terug door een doelpunt van Fer en de teams gingen rusten met 2-1.

In de tweede helft waren er over en weer kansen, maar geen van de teams kwam aan scoren toe. Even leek Jamaica in de 86ste minuut hun derde doelpunt te maken maar dat werd afgekeurd wegens buitenspel. Suriname staat in de ranking, die aangevoerd wordt door Mexico, op plaats nummer 20. Jamaica daarentegen staat op nummer 6 en hadden verwacht meer te scoren.

Suriname speelt in deze ronde weer op 19 maart 2019 in Paramaribo tegen Saint Kitts en Nevis.