Cubaan met drugs in radio aangehouden op JAP-luchthaven

Een 18-jarige Cubaan is maandag met iets meer dan 400 gram cocaïne verborgen in een radio aangehouden op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname.

De reiziger viel tijdens visitatie door de mand toen hij op het punt stond om naar zijn geboorteland te vertrekken.

De jongeman verklaarde dat hij de radio heeft gehad om voor een vriend in Cuba te brengen. Hij wist niets van de drugs erin.

De verdachte is na te zijn voorgeleid en afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.