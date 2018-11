Somohardjo: NDP maakt nu ook bedrijfsleven in Suriname kapot

PARAMARIBO, 18 nov – Regeringspartij NDP breekt behalve bij politieke partijen, nu ook bij de handel in. In beide gevallen wordt verdeel en heers gespeeld. Uiteindelijk is het de bevolking van Suriname die het gelag betaalt. Dit zegt Paul Somohardjo, de leider van de politieke partij Pertjajah Luhur. Het hele idee van het opzetten van buurtwinkels is pure volksverlakkerij. Om producten als aardappelen goedkoop aan te kunnen bieden, wordt een bepaalde handelaar voorgetrokken.

Deze ondernemer mag aardappelen invoerrechtenvrij importeren. “De NDP gaat dan de populistische partij uithangen door een kilo aardappel ver beneden de kostprijs aan de man te verkope”, zegt Somohardjo tegenover Dagblad Suriname, De overige importeurs moeten wel braaf belasting betalen voor het binnenhalen van hun product. Geen wonder ook dat ze blijven zitten met grote voorraden aan aardappelen.

Daar het om een product gaat dat snel aan bederf onderhevig is, wordt verlies geleden. De burger mag door het spelletje denken er goedkoop vanaf te komen, de waarheid is anders. “Want wanneer de NDP stopt met haar goedkope aardappel en de andere importeurs die verliezen hebben geleden, deze gaan willen terugverdienen, gaat plotseling de prijs van het product omhoog. En wie moet dat betalen?”, aldus Somohardjo.