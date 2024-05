Rusland: “NPS zit niet te wachten op samenwerking met VHP, ABOP en PL”

De NPS zit niet te wachten op een samenwerking met de VHP na de verkiezingen van mei 2025, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland. In het programma ABC-Actueel reageerde hij op de recente uitspraak van VHP-voorzitter Chan Santokhi waarbij laatstgenoemde aangaf geen moeite te hebben met een nieuwe samenwerking met de NPS na 2025.

Rusland voerde aan dat de NPS op dit moment flink via sociale media wordt aangevallen door deze uitspraken van het staatshoofd. In ieder geval is de groene partij volgens hem niet van plan om weer te belanden in de positie waarin de partij in 2020 was beland en waar zij geen inspraak kon hebben in de coalitie en het beleid dat gedomineerd werd door de VHP en ABOP. Daarom zit zij helemaal niet te wachten op een samenwerking met de huidige coalitiepartijen, die bestaan uit de VHP, ABOP en PL.

“En dat komt, omdat men merkt dat de NPS op dit moment een enorme groei meemaakt. En wanneer je succesvol bent en je stevent af op heel goede resultaten bij de verkiezingen die aankomende zijn, dan moet je niet verwachten dat alles van een leien dak zal gaan. Den aanval o waka kon miti yu. En wanneer je bepaalde uitspraken krijgt dan stoort dat het proces waarmee de NPS bezig is”, aldus de politicus.

De NPS is volgens Rusland op dit moment gefocust op haar eigen activiteiten en werkzaamheden die ervoor moeten zorgen dat het resultaat bij de verkiezingen van 25 mei 2025 uiterlijk van dien aard zijn dat de NPS nooit meer in de positie mag belanden waarin zij in 2020 is beland.

“Namelijk een positie waarin je zit met drie zetels, ondanks het feit dat we heel veel stemmen hadden, en je een coalitie hebt die continu verwijst naar de minderheidspositie die je binnen die coalitie hebt. En je geen inspraak hebt nagenoeg in het beleid zoals dat is geweest in de huidige coalitie met aan de leiding de VHP en de ABOP”, aldus Rusland, die weer verduidelijkte zich niet te zullen houden aan traditionele samenwerkingsverbanden. Over een eventuele samenwerking met de NDP, zei de politicus slechts dat de NPS die richting zal opgaan die door het volk zal worden bepaald.

De NPS-voorzitter verduidelijkt dat zijn partij in feit helemaal niet zit te wachten op geen van de partijen die deel uitmaken van de huidige regeercoalitie (VHP, ABOP en PL).

“Daarom dat ik aangeef dat we echt niet zitten te wachten op een samenwerking met de huidige coalitiepartners. Als we dat deden dan zou het toch gek zijn voor een respectabele partij als de NPS om uit de coalitie te stappen. Uit een coalitie stappen doe je niet zomaar. Dat doe je na zwaarwichtige overweging. Continue zinspelingen op wat er gaat gebeuren als u uw koers als regering niet veranderd. En wanneer wij als NPS tot de conclusie komen dat met deze huidige coalitie, deze regering, deze partijen op dit moment niet valt te praten, omdat men zich niet houd aan afspraken en een beleid voert dat funest is voor het land, dan kunt u toch niet zeggen dat de NPS voor nu zit te wachten op een samenwerking met de huidige coalitiepartners”, aldus Rusland.