Vandaag weer spoedvergadering EBS bond

De bond bij de Energie Bedrijven Suriname (OWOS) heeft haar leden weer opgeroepen voor een spoed algemene ledenvergadering (alv) vandaag om 07.30 uur.

Belangrijkste agendapunt is behandeling van het resultaat van het kort geding, waarbij de rechter dinsdagmiddag heeft bepaald dat alle werknemers binnen een half uur na betekening van het vonnis, de werkzaamheden volgens rooster moeten hervatten.

EBS-directeur Leo Brunswijk ging dinsdagmiddag op een persconferentie in op het ontslag van bondsvoorzitter Marciano Hellings en gaf aan dat er geen probleem is tussen de directie en de OWOS, maar dat het gaat om één werknemer (Hellings/red.) die ontslag heeft gekregen.

Hellings is volgens de directeur ontslagen voor het overtreden van gedragsregels die door alle werknemers nageleefd dienen te worden. Hij zou directieleden Leo Brunswijk en Marcel Kenneth Eindhoven flink hebben beledigd.

Hellings heeft dit ook publiekelijk toegegeven en daarbij zijn excuses aangeboden. Zijn excuus is volgens Brunswijk echter geen reden om zijn ontslag terug te draaien. “Sorry na wan wortu sa mi no sabi. Je komt me publiekelijk doodmaken en daarna kom je sorry zeggen”, aldus de directeur.

De bond besloot maandag tijdens een spoed alv om onmiddellijk het werk landelijk neer te leggen. Geëist werd het ontslag van Hellings per direct terug te draaien.

Brunswijk benadrukte dat er geen geschil is tussen de bond en directie. “Dus ik weet niet waarom de leden in staking zijn. Het gaat om een persoonlijke zaak tussen Hellings en de EBS. Hellings moet dan naar de arbeidsinspectie of rechter gaan, als hij niet eens is met het ontslag”, aldus de directeur.