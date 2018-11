Xiomara Thompson in Suriname voor aangifte tegen Ben Olivieira

PARAMARIBO, 17 nov – In Suriname is aangifte gedaan tegen Ben Olivieira (71) wegens verkrachting. Voor de aangifte bij de politie tekent de zeven en twintig jarige Xiomara Thompson. De in Nederland wonende vrouw zegt dat ze als kind is verkracht. Ze had onlangs haar komst aangekondigd en heeft nu de daad bij het woord gevoegd.

Bij het Korps Politie Suriname, afdeling Jeugdzaken, is een urenlang verhoor afgenomen. “Ik ben super opgelucht dat het eindelijk is gedaan en ik het nu aan de autoriteiten kan overlaten om dat verder af te handelen. Ik ben blij dat het voorbij is. Ik heb mijn verhaal gedaan en dat heeft de politie opgenomen. Nu kunnen ze daarmee aan de slag. Het is nu afwachten”, zegt Thompson tegenover de Ware Tijd.

Thompson zei eerder dat ze misbruikt is. Olivieira had haar benaderd en wijs gemaakt dat hij haar kon helpen aan een carrière als fotomodel. Niet lang daarna nam hij haar mee naar één van zijn appartementen. Daar zou ze zijn verkracht. Olivieira ontkent en zegt een liefdesrelatie te hebben gehad met Thompson. Volgens de krant zijn eerder aangiftes gedaan. Maar die zijn op een of andere manier met een sisser afgelopen.