Afgeschoten kogel aangetroffen in kamer Zorghotel Suriname

PARAMARIBO, 17 nov – Er is geschoten in de nabijheid van het Zorghotel. Volgens Dagblad Suriname heeft het hotel schade opgelopen. De toedracht is nog onbekend. Van gewonden of slachtoffer is geen melding gemaakt. Een glasruit van één van de kamerramen vertoont een kogelinslag.

In de desbetreffende kamer is een kogel ook aangetroffen. De politie is nog bezig met het onderzoek. Onder meer wordt onderzocht wie de schutter is. De kogelinslag is ontdekt door personeel van het hotel. Het voorval is doorgegeven aan de politie van het ressort Geyersvlijt.

Het Zorghotel biedt ook aan buitenlanders diensten aan als dialyse, fysiotherapie en genacologische

behandelingen. Het wordt geschitk geacht voor mensen met een beperking en chronisch zieken.