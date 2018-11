In Suriname aangehouden broers met drones vrij, schadeclaim in de maak

PARAMARIBO, 17 nov – Justitie Suriname heeft de twee met drones spelende broers in vrijheid gesteld. De twee waren aangehouden door de politie voor het laten vliegen van een drone over de woning van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. Van kwade opzet blijkt geen sprake. Er zijn geen bewijzen gevonden voor het bezwaren van de twee Brazilianen. Er komt waarschijnlijk wel een schadeclaim.

Het betreft Brazilianen die al ruim twintig jaar legaal in Suriname wonen. Beiden hebben een goede baan. Door de aanhouding is veel persoonlijke en materiële schade opgelopen. Wat ook grieft dat de twee zjn aangehouden voor iets dat zoveel anderen al zo lang doen. Het vliegen en manoeuvreren van drones is bijna normaal geworden in Suriname. Dat juist de twee zijn opgepakt, wekt een indruk van willekeur.

Daarom zou het omgaan met drones wettelijk geregeld moeten worden. Zoals bij zoveel andere zaken die nu maar gedoogd worden. “Laat iedereen weten waar we aan toe zijn”, zegt advocaat Michelle Lau-Kerssenberg tegenover De West. De schadeclaim is nog in de maak. De broers werden formeel verdacht van onder meer ‘deelname aan een criminele organisatie en het afluisteren met een technisch hulpmiddel.’