Documentaire over politica Sylvana Simons met de titel ‘Demon or Diva’

AMSTERDAM, 17 nov – Zondag gaat een nieuwe documentaire over politica Sylvana Simons tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) in première in Carré. De film heeft als titel ‘Demon or Diva’ en is gemaakt door Ingeborg Jansen. Bij de première zullen Jansen en de in Suriname geboren Simons zelf ook aanwezig zijn, waarna er een gesprek volgt met hen over de film.

AT5 sprak de maker van de documentaire die zegt dat ze een zo neutraal mogelijk beeld wilde neerzetten en niet erg bezig is geweest met het maken van een positief beeld over Sylvana. Ze heeft na drie maanden bovenop de huid van de politica wel haar vermoedens waarom al die uiterste reacties haar ten deel vallen. ‘Ze raakt iets ongemakkelijks. Namelijk, de heersende blik is best vaak wit’ aldus Jansen.

“Het gaat over de Sylvana die ze geworden is – een politica. Maar het gaat, hoop ik, ook over hoe wij naar haar kijken, met haar omgaan. En waarom dat misschien zo is”, vertelt Jansen tegen de zender. De documentaire is na de première op 21 november te zien op NPO2.

De teaser: