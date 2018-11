VHP Nederland: Afschaffing visum naar Nederland gunstig voor SLM

DEN HAAG, 17 nov – [INGEZONDEN] Afschaffing van de visumplicht zou directe voordelen voor de SLM kunnen opleveren. Althans, dat vindt de VHP. In een persbericht zegt de partij: Te denken valt aan een toename van het aantal boekingen, welke, op hun beurt, ervoor kunnen zorgen dat er meer vliegtuigen kunnen worden ingezet voor de route Paramaribo – Amsterdam. Europa is en blijft een aantrekkelijke toeristische bestemming. Surinamers die hun familie in Nederland wensen op te zoeken, zorgen voor een markt voor SLM. Werkgelegenheid en een verdere uitbreiding van specialisaties binnen SLM kunnen op die wijze ontwikkeld worden. De kwaliteit van de diensten die SLM aanbiedt, kan hierdoor drastisch toenemen. Door het huidige imago te herstellen, kunnen er meer investeerders aangetrokken worden en kan het aanbod van producten (verder) uitgebreid worden door de SLM.

Diverse factoren kunnen zorgen voor ontwikkeling van welvaart binnen toerisme. Handhaving van een visumplicht door verschillende staten, lijkt een veel voorkomend verschijnsel binnen de meer ontwikkelde en modernere staten te zijn. De relatie tussen rijke en arme staten wordt onder meer gekenmerkt door bescherming van de eigen markt, de eigen economie, door een blokkade van een toestroom van mensen uit armere staten. Eliminatie van deze barrière, de visumplicht, kan bijdragen aan de groei van de vraag naar toerisme en kan vele economische voordelen creëren. Prijzen van concurrenten en het voortdurende toenemende aanbod van luchtverbindingen naar verschillende plaatsen op de wereld, maken van toerisme een groeiende trend (bron: Zajac, G. (2016). The rol of air transport in the development of international tourism. Journal of International Trade, Logistics and Law, Vol. 2, Num. 1).

Kijkend naar de lidstaten van de Europese Unie (EU), de zogenoemde Schengenlanden, die zowel de visumplicht voor het reizen binnen de lidstaten alsmede de instelling van interne grenscontroles op heersende gebieden hebben afgeschaft, kan gesteld worden dat deze facilitering reizen zonder al te omslachtige controleprocedures aanzienlijk makkelijker heeft gemaakt.

Versoepeling of afschaffing van de visumplicht heeft gunstige effecten voor de SLM en de algehele economie van Suriname. Met de groei van verkeer tussen Suriname en Nederland wordt niet alleen de toeristische sector versterkt en verbeterd, maar wordt ook het ondernemerschap gunstig beïnvloed. Handelsbetrekkingen tussen Suriname en Nederland versterken de economie van beide landen.

VHP Nederland