Surinamers volgen training in Japan m.b.t. duurzaam beheren van bossen Suriname

PARAMARIBO, 16 nov – Vanwege de inspanningen van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in Suriname, hebben de heren Mark Djojodikromo (SBB) en Jerry Rasdan (bedrijfsleven) deelgenomen aan de training “Tropical Forest Management using the JJ-FAST system, an ALOS-2 based forest monitoring system, and other satellite technologies” die van 29 oktober tot en met 14 november 2018 in Yokohama, Japan werd gehouden.

De training heeft plaatsgevonden als onderdeel van het JICA Knowledge Co-creation Program van het Japan International Cooperation Agency (JICA) en werd uitgevoerd binnen het Forest Governance Initiative, een capaciteitsversterkingsprogramma dat in 2016 gestart werd door JICA en het Japan Aerospace Exploration Agency. De training in Japan werd ook bijgewoond door participanten uit Brazilië, Gabon, Congo, Suriname, Myanmar, Mozambique, Peru en Maleisië.

Met dit initiatief proberen deze instanties de capaciteit van deelnemende landen te versterken op het gebied van duurzaam bosbeheer en bostoezicht, waarbij er gebruikt wordt gemaakt van remote sensing technologie. Ook wordt er met deelname aan deze training invulling gegeven aan de publiek- private samenwerkingsvisie van de SBB voor het duurzaam beheren van onze bossen.

De Surinaamse participanten hebben de training succesvol afgerond en zullen de opgedane kennis effectief toepassen binnen de werkzaamheden van hun respectieve organisaties en deze tevens delen binnen hun eigen werkkring.