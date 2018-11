American Airlines maakt inaugurele vlucht naar buurland Guyana

GEORGETOWN, 16 nov – De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft gisteravond haar inaugurale vlucht naar Guyana gemaakt. De luchtvaartmaatschappij biedt nu vier vluchten per week van Georgetown naar Miami aan en voegt binnenkort meer vluchten naar het buurland van Suriname toe aan haar schema.

Bij de inauguratie ceremonie gaf de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Carl Greenidge, aan dat Guyana’s geografische locatie het land een unieke kans biedt om mogelijk een knooppunt te worden tussen Zuid-Amerika en de rest van de wereld. “Rekening houdend hiermee en het gegeven het toenemende aantal bezoekers naar Guyana, zijn we begonnen aan de uitbreiding van de Cheddi Jagan International Airport” aldus minister Greenidge.

Ook Annette Ferguson, minister van Openbare Infrastructuur, verwelkomt America Airlines. “Guyanezen hebben nu meer reismogelijkheden om naar de bestemmingen in Noord-Amerika en daarbuiten te komen” zei de minister. Vanuit Miami kan Guyana verbonden worden met meer dan 100 bestemmingen in de VS. Op lange termijn zullen de bestemmingen als het aantal vluchten per week daarom worden vergroot.