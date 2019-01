15 jaar cel geëist tegen BBS’er die ex-vrouw doodschoot in pompstation Suriname

PARAMARIBO, 22 jan – De Officier van Justitie in Suriname heeft een celstraf van vijftien jaar geëist tegen de BBS’er Miquel K., die zijn ex-vrouw op 6 juni jl. doodschoot in een pompstation aan de Magentakanaalweg. Uit de camerabeelden van het pompstation is gebleken dat hij drie schoten van dichtbij loste op de vrouw, in haar borst, buik en hals, terwijl er geen levensbedreigende situatie was voor hem.

De verdachte en het slachtoffer hadden vijf jaar lang een relatie. Maar deze relatie verliep niet goed en de vrouw wilde een echtscheiding. Tussen de verdachte en het slachtoffer ontstond er die dag een woordenwisseling. De 35-jarige man had eerder verklaart dat zijn wapen toen ‘plotseling’ afging. Hij verklaarde dat hij met zijn vrouw in een woordenwisseling was geraakt en zijn dienst vuistvuurwapen plotseling afging. Op de camerabeelden is dat echter niet te zien.

De rechtszaak wordt op 18 februari voortgezet. Dan zal de advocaat van de verdachte, Irvin Kanhai, pleiten in deze strafzaak.