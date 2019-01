Tyrone Spong succesvol aan hand geopereerd na blessure in Suriname

AMSTERDAM, 18 jan – Tyrone ‘The King of the Ring’ Spong is gistermiddag succesvol in Alkmaar (Nederland) geopereerd. Hij raakte op 21 december 2018 gewond aan zijn rechterhand, tijdens een bokswedstrijd in Suriname. Het is een wonder dat hij toen in staat was om 9 rondes te vechten met een gebroken middenhandsbeen en dan ook nog die wedstrijd te winnen.

Spong vliegt volgende week weer naar de Verenigde Staten en komt over zes weken terug naar Nederland voor controle. De prognose is dat hij over 3 maanden weer volledig mag stoten en wedstrijden kan aannemen zegt Rayen Bindraban van REAT, fysiotherapeut en vertrouwensman van Tyrone, tegen Waterkant.Net.

In december kwam Tyrone in Suriname uit tegen Ytalo Perea uit Ecuador, waarbij hij in de eerste ronde reeds geblesseerd raakte. Hij won ondanks de breuk op punten van de Ecuadoraan en is daarom nog steeds de Latino Heavyweight Champion van de WBC én de WBO.