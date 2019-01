Somohardjo wil voortaan delegatie parlement Suriname bij drugsverbranding

PARAMARIBO, 18 jan – Opmerkelijk bericht vandaag in Dagblad Suriname over Paul Somohardjo en de drugsverbranding gisteren. De voorzitter van de politieke partij Pertjajah Luhur (PL), heeft er weinig geloof in dat de politie inderdaad meer dan 2.000 kilo aan cocaïne gisteren heeft verbrand te Kraka. “Stel je voor dat er blom in plaats van cocaïne is vernietigd” zei hij tijdens de algemene politieke beschouwingen.

Somo had volgens de krant graag gezien dat ook een delegatie van De Nationale Assemblee (DNA) was uitgenodigd om deze activiteit persoonlijk bij te wonen. Hij wil dat dit standaard het geval wordt en dat desnoods de vaste commissie van Justitie en Politie aanwezig is.

De PL-topman beweerde dat al eerder in beslag genomen cocaïne, welke vernietigd zou moeten worden, met blom verwisseld was. Dat heeft zich ooit voorgedaan in het district Commewijne aldus Somo in de Nationale Assemblee.