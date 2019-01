Skelet van in Suriname vermiste man aangetroffen te Kwakoegron

PARAMARIBO, 18 jan – De politie in Suriname heeft woensdag na een zoekactie het stoffelijk overschot van een 69-jarige vermiste man aangetroffen langs een kreek te Kwakoegron. Van het lichaam was enkel het skelet over. Het ver­moe­den be­staat dat die­ren aan het ont­ziel­de li­chaam heb­ben gezeten, aldus de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant zou de alleenstaande man sa­men met zijn buur­man op 30 de­cem­ber in Kwa­koe­gron zijn ge­weest om wat al­co­hol te nut­ti­gen. On­der­weg terug stap­te hij uit om naar huis te gaan, ter­wijl de buur­man naar de stad ging. Vanaf dat moment zou er niets meer van hem vernomen zijn.

Het politioneel onderzoek wijst uit dat er geen sprake is geweest van een misdrijf. Het ver­moe­den be­staat dat de man, na­dat zijn buur­man hem had af­ge­zet, in het bos is ver­dwaald met het nood­lot­ti­ge ge­volg. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot afgestaan aan de nabestaanden.