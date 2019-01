Kenny B scoort zijn tiende nummer 1 hit in Suriname

PARAMARIBO/TILBURG, 18 jan – De Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B heeft met ‘Sranan mi no gwe’ zijn tiende nummer-1 hit op de Surinaamse zender Radio 10 gescoord. Hij is hiermee de allereerste Surinaamse artiest in de geschiedenis, die deze mijlpaal heeft behaald bij het station.

“Ik heb er geen woorden voor en ben ontzettend blij. Dit is echt een mijlpaal te noemen”, reageert de zanger die zegt dat hij het succes ook te danken heeft aan de fans. Zijn focus is altijd geweest om goede muziek te maken. De rest komt vanzelf. ‘Parijs’, ‘Tjaipi lobi’ en ‘Als je gaat’. ‘Yu Faya’, ‘Je bent de Liefde’, ‘Say My Name’ zijn enkele van de Radio 10 nummer 1 hits van Kenneth Bron.

Het nieuwe album van de Kenny B wordt op 25 januari gelanceerd. Op 22 februari begint de zanger aan zijn voorjaarstour bij poppodium LuxorLive te Arnhem. De zanger sluit zijn tour op 6 april af in de Helling te Utrecht.

Sranan mi no g’we van Kenny B