Tyrone Spong: “Ik heb hard gewerkt voor deze wedstrijd in Suriname”

PARAMARIBO, 20 dec – Morgen, vrijdag 21 december, vindt in Suriname het internationaal boks evenement ‘The King returns to his jungle’ plaats. In het hoofdgevecht van dit evenement zal Tyrone ‘The King of the Ring’ Spong, zijn ‘World Boxing Council Zwaargewicht titel’ verdedigen in een gevecht tegen de Ecuadoriaan Italo Perea. “Ik heb hard gewerkt voor deze wedstrijd en ik ben ‘ready’ voor oorlog” zei Spong aan de vooravond van het evenement tegen het Nationaal Informatie Instituut.

De tegenstander maakt voor hem niet uit zei Spong. De top sporter zou het eerst opnemen tegen Pedro Otas, nummer 2 zwaargewicht kampioen van Brazilië. Deze haakte af door wat zijn management noemt ‘een blessure aan zijn elleboog’. De organisatie heeft haar twijfels over die reden en zei daarover: ‘deze handeling van boksers in de bokswereld bekend is als ze achteraf terugkomen op hun besluit over de uitdaging.’



Spong benadrukt dat hij het gevecht uit goodwill doet. “Ik kom niet vechten voor een pak met geld”, aldus de voormalige MMA vechter. Voorafgaand aan het hoofdgevecht van Spong zullen er een aantal voorwedstrijden gehouden worden met boksers uit Mexico, Belarus, Brazilië, Columbia en Venezuela.