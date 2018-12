Comédienne Lucinda Sedoc wil bekendheid in Suriname

AMSTERDAM, 22 dec – De veel belovende Nederlandse comédienne met Surinaamse roots Lucinda Sedoc wil ook bekendheid in Suriname verwerven. “Het is zeker mijn streven om niet alleen in Nederland, maar ook in Suriname populair te worden”, vertelt ze De Nederlandse comédienne met Surinaamse roots heeft plannen om volgend jaar haar twee theatervoorstellingen ‘Lekker lang Luusje’ en ‘Grilstrip’, die ze al in Nederland heeft gespeeld, ook in Suriname op te voeren.

Lucinda was in 2016 al in Paramaribo op het podium te bewonderen. Ze trad op als gast bij de ‘Kon Lafu’ show van het stand-upcomedyduo ‘Deng Boy Fa Birti’ in theater Thalia. “Ik heb het als geweldig ervaren. De mensen hebben ons heel hartelijk ontvangen”, voegt ze toe.

Als Lucinda niet op het podium staat, schrijft ze graag sketches en verhalen voor films. Ze heeft on stage gestaan met Murth Mossel, Jörgen Raymann en Roué Verveer. Haar standupcomedy carrière heeft ze te danken aan Jeffrey Spalburg die haar gecoacht heeft en aan Murth Mossel die haar introduceerde aan zijn impresariaat Puuree.

Lucinda Sedoc is maatschappelijke werkster van beroep. Haar streven om in de toekomst fulltime stand-up te doen.