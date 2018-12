Damaru tekent contract met dancehallgroep Ghetto Crew uit Suriname

PARAMARIBO, 23 dec – De populaire Surinaamse zanger, songwriter en ondernemer Damaru heeft een jaarcontract getekend met de dancehallgroep Ghetto Crew voor zijn platenlabel D-Music. Als onderdeel van het contract komen in januari al twee nieuwe singles van de groep in Suriname uit. Verder heeft Damaru plannen om volgend jaar met Ghetto Crew Nederland te bezoeken voor het verzorgen van optredens.

“Ghetto Crew is een van de grootste dancehallbandjes van de Surinaamse wijk Latour. Als we praten over showbands van Suriname zijn hun the best ever”, zegt Damaru. “Ze zijn er heel enthousiast over het contract. Het moet wat worden”, meent de Mi Rowsu-zanger. “Ik heb een paar oefeningen van ze meegemaakt en raakte onder de indruk. Zag ook dat de groep die nu uit Seky en Snesje bestaat, nog potentie heeft”.

Ghetto Crew, die bekend van grote hits als ‘Soedati’ en ‘Akoen Peleng’ wordt nu gevormd door Seky en Snesje. De Surinaamse dancehall-ster King Koyeba die nu in België woont en Badderman maakte ook deel uit van deze groep.