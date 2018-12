Bijzondere aandacht voor keuring en controle van zwaar materieel in Suriname

PARAMARIBO, 23 dec – Het nieuw bestuur van de Stichting Herkeuringen Motorrij- en voertuigen Suriname (SHMS) zal bijzondere aandacht moeten besteden aan de (her)keuring en controle van zwaar materieel voor de verkeersveiligheid in Suriname. Dat zei minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie bij het installeren van een nieuw bestuur en de nieuwe Raad van Toezicht van de stichting. Hij zei dit naar aanleiding van recente incidenten met zwaar materieel, bijvoorbeeld op de Wijdenboschbrug.

“De laatste tijd is de kwestie van zwaar materieel veel besproken, denk maar aan de laatste incidenten op de Wijdenbosch brug. In het parlement heeft men het ook naar voren gebracht. Ook daar is de rol van het keuringsinstituut besproken”, zei de minister aan de leden van de raad en het bestuur van SHMS. Hij gaf aan dat er al gesprekken zijn gevoerd over regels voor zwaar materieel dat gebruik maakt van de brug.

Foto: NII – Nieuw bestuur en Raad van Toezicht SHMS geïnstalleerd

Het nieuw bestuur is ​er om de veiligheid op de openbare weg te helpen garanderen. Dit doet het SHMS door toezicht te houden op de herkeuringen gepleegd door de keuringsinstanties. Zij moeten alle voertuigen compleet en op de juiste wijze herkeuren aldus de minister.