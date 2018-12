Publiek in Suriname geniet van formatie Passion uit Nederland

DEN HAAG/PARAMARIBO, 24 dec – Afgelopen week ging de bekende Haagse UrbanKawina formatie Passion voor een tour naar Suriname. Het is de eerste keer dat de band, die dit jaar haar eerste nummer 1 hit notering in Suriname had, het land bezoekt. Afgelopen zaterdag stonden ze op het festival Urban Pride in Paramaribo en daar werden ze op uitbundige wijze ontvangen.

“Onze eerste show in Suriname en helemaal uitverkocht wat een avond!!! We willen heel Suriname bedanken voor deze geweldige avond en ervaring iedereen zong kowru ati mee uit volle borst 🇸🇷🇸🇷🇸🇷 It’s a Passion Thing!” aldus de band op social media.

Passion is tot aan het nieuwe jaar nog op een aantal plekken te zien, waaronder 26 december in Euphoria en 30 december bij ’t Vat. Bekijk de video van afgelopen zaterdag op Facebook: