Grote aanrijding met vrachtwagen op Wijdenbosch brug in Suriname

PARAMARIBO, 13 jul – Een grote aanrijding op de Wijdenbosch brug in Suriname heeft vandaag aan het eind van de middag voor kilometers lange files gezorgd in Paramaribo. Volgens de eerste berichten was er enkel sprake van blikschade. Diverse auto’s zouden zijn aangereden door een container truck, omdat de remmen van de vrachtwagen het niet meer deden. Dit is nog niet bevestigd door de politie.

Het is niet de eerste keer dat een vrachtwagen voor chaos zorgt op de ‘Bosje’ brug. In september vorig jaar vielen de remmen van een tankwagen uit op brug. De tankwagen denderde naar beneden en veroorzaakte daarbij schade aan veertien voertuigen waaronder een bus. Het voertuig kwam tot stilstand in een goot niet ver van de voet van de brug, zoals op deze foto te zien is.

Een autobestuurder die het ongeluk van dichtbij meemaakte plaatste deze film op Facebook: