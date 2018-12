Partybussen mogen niet meer over Bosje brug; zwaar transport overdag alleen onder begeleiding

PARAMARIBO, 21 dec – Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft vandaag bekend gemaakt dat ingaande heden, vrijdag 21 december, zwaar transport overdag slechts onder toezicht en begeleiding van de motor surveillance dienst over de Wijdenbosch brug mag rijden. Tourbussen met feestvierenden aan boord, de zogenoemde partybussen, mogen helemaal niet meer over de brug.

De maatregel komt in het kader van de veiligheid met betrekking tot het verkeer over de J.A. Wijdenboschbrug, aldus de politie. Onder zwaar transport vallen transport van houtblokken, olie, water, zand, stenen, grind, cement en zwaarmaterieel schrijft het KPS.

Er zijn overdag bepaalde tijdstippen waarop zwaar transport onder begeleiding over de brug mag: in de ochtenduren tussen 09.00 –en 12.00 uur en in de middaguren tussen 16.00 –en 18.00 uur. Het is overigens wel toegestaan voor het zwaar transport om tussen 23.00 en 04.00 uur gebruik te maken van de brug zonder begeleiding van de politie.