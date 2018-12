Christmas Comedy and Dance met Roué Verveer, Jörgen Raymann en La Fiesta

WARMOND, 5 dec – Op zaterdag 22 december 2018 luiden we de Kerstvakantie in met een exclusieve en nog nooit eerder vertoonde Christmas -Comedy & Dance- special met een Surinaams tintje! Op deze avond gaan we eerst keihard lachen vanaf 20.00u met top entertainers als Roué Verveer en Jörgen Raymann waarna we om 22.00u gaan dansen met de beste DJ’s en live muziek van de populaire allround formatie La Fiesta! Ja, je leest het goed: top comedy en heerlijk dansen op één avond dus haal je kaarten nu via http://christmas-comedy.dance/.

En op deze unieke Christmas -Comedy & Dance- special kun je ook je eigen VIP tafel inclusief drank reserveren en er samen met vrienden en/of familie een heerlijk feest van maken! Maar let op: om het exclusief te houden is het aantal tafels beperkt, dus wees er snel bij! Er zijn VIP tafels op de begane grond beschikbaar voor 8 personen of op het speciale VIP balkon voor 5 personen.

Uiteraard kun je ook losse kaarten voor deze avond kopen voor Comedy & Dance of kaarten voor alleen het Dance gedeelte vanaf 22.00u. Alle kaarten, met uitzondering van de Party-only tickets bieden toegang tot het hele programma dat plaats vindt van 20.00u – 02.00u.

Onze speciale Christmas -Comedy & Dance- special vindt plaats in de toplocatie DEKKER WARMOND. Dekker Warmond is een ruim opgezette party accommodatie, centraal gelegen in het groene hart van de Randstad nabij Leiden, tussen Den Haag en Amsterdam in. Dekker heeft alle ingrediënten in huis om een onvergetelijke happening van deze Comedy & Dance avond te maken. Het wordt een dag om nooit te vergeten, dus haal je kaarten op tijd via http://christmas-comedy.dance/!