Opening tentoonstelling in Hoorn van kunstenaar Marcel Pinas uit Suriname

HOORN, 5 dec – Van 8 december 2018 tot 19 januari 2019 staat kunstenaar Marcel Pinas uit Suriname met zijn tentoonstelling ‘Tembe Afaka’ in Hoorn. De opening van deze tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 7 december in Hotel Maria Kapel. Met ‘Tembe Afaka’ werpt kunstenaar Marcel Pinas nieuw licht op het thema Kibri a Kulturu (behoed onze cultuur), waaraan hij al jaren is toegewijd. Bij Hotel Maria Kapel brengt hij een combinatie van nieuw en bestaand werk, zoals de sieradenlijn Boipili en grote sculpturen van glas en metaal, bijeen in een monumentale installatie waarin het Afaka-schrift en de cultuur van de Ndyuka centraal staan.

Pinas is afomstig van de Ndyuka, een groep Surinaamse Marrons, van oorsprong Afrikaanse mensen die in de zeventiende eeuw door de Nederlanders per slavenschip naar Suriname werden gebracht om te werken op de plantages. Daar bevrijdden zij zichzelf uit de slavernij en vestigden ze zich in het oerwoud.

Zoals veel van het werk van Pinas is het project Tembe Afaka onderdeel van een groter plan om door middel van kunst en culturele projecten het Surinaamse district Marowijne (waar de Ndyuka sindsdien gevestigd zijn) na de binnenlandse oorlog in de jaren tachtig nieuw leven in te blazen. Centraal in Pinas’ werk staan zijn a omst, het behoeden van een cultuur die verloren dreigt te gaan en het leveren van een waardevolle bijdrage aan de toekomst ervan.

Marcel Pinas neemt met zijn werk een kritisch standpunt in ten opzichte van het verleden en de huidige problemen waar de Ndyuka-gemeenschap mee te maken hee , maar hij onderzoekt ook mogelijkheden om van de geschiedenis te leren, bijzondere tradities te behouden en te bouwen aan een positieve, kansrijke toekomst voor de Ndyuka-gemeenschap.