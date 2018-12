Condoleanceregister voor granman van de Kwinti stam in Suriname

PARAMARIBO, 5 dec – Wensley Misiedjan, directeur van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, tekent dinsdag het condoleanceregister van de op 8 september 2018 in Paramaribo ingeslapen granman van de Kwinti stam, Andre Mathias. Hij wordt zaterdag, precies drie maanden na zijn overlijden, begraven in Witagron.

Het lichaam ligt sinds enkele dagen in zijn residentie in het dorp opgebaard. In aanloop naar de begrafenis is er gelegenheid tot ondertekening van de condoleanceregister op het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).