Ook in Suriname werd stilgestaan bij de Dag van Mensen met een Beperking

PARAMARIBO, 5 dec – Er is haast niets veranderd in de positie van de mens met een beperking in Suriname. Dit zei Fredrik van Russel, voorzitter van de stichting ‘Fredrik Arnold van Russel’ maandag in de Congreshal, waar er stil werd gestaan bij de Internationale Dag van Mensen met een Beperking. De stichting viert deze dag elk jaar met verschillende instellingen, waaronder de Stichting Matoekoe, het Blindencentrum, de Kennedy school en Wi Oso.

Van Russel wijst op de beperkte mogelijkheden die de infrastructuur biedt voor mensen met een beperking: geen zebrapaden voor blinden, geen verkeerslichten met geluid voor blinden en het niet toegankelijk maken van openbare gebouwen voor mensen die in een rolstoel zitten.

Ook het niet erkennen van alle tehuizen die mensen met een beperking opvangen en het niet op tijd overmaken van de subsidiegelden kwam aan de orde.