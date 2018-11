Srefidensi Party in Rijswijk i.v.m. 43ste Onafhankelijkheidsdag Suriname

RIJSWIJK, 23 nov – Komend weekend wordt weer de onafhankelijkheid van Suriname herdacht. Daarom is er op zaterdag 24 november een gezellige Srefidensi Party in de exclusieve Sir Winston Club te Rijswijk. We gaan dansen met de populaire band PASSION, die in december naar Suriname gaat voor een hele speciale toer. Tussendoor draaien DHJ’s Senzy en Meo Mania de lekkerste hits!

KAARTEN ZIJN -TIJDELIJK- SUPER VOORDELIG EN ONLINE TE KOOP via http://www.srefidensi.dance :

Early Birds – zijn slechts 12,50 euro per persoon

LADY Combi Tickets – zijn 20 euro voor 2 dames

GROEP Tickets voor 5 personen – zijn 55 euro

Dus wees er snel bij want op=op. Normale prijs 20 euro!

Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van ons gewend bent, in de exclusieve Sir Winston Club te Rijswijk. Met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd!! Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caraibische muziek, waaronder de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits!

Srefidensi Party

Zaterdag 24 november 2018

23.00u – 04.00u

Muziek: PASSION plus DJ SENZY & MEO MANIA

Kaarten en info: http://www.srefidensi.dance