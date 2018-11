Verras familie en relaties in Suriname met de unieke diensten van Fanys

Via Fanys diensten kunt u uw familie en relaties in Suriname bloemen, ruikers, grafstukken, kamerplanten, maar ook geldzaken of levensmiddelen pakketten toezenden. Tevens bieden zij u de mogelijkheid om uw geliefden in Suriname met de aankomende feestdagen te verrassen met een Kerstpakket, welk tot aan huis wordt bezorgd. Dit kan al vanaf 25 euro!

Maar er is meer! Bij Fanys diensten bent u ook aan het juiste adres als het gaat om het bezorgen van belangrijke documenten tot in uw brievenbus! Denk daarbij aan geboorte-, huwelijks-, scheiding- of overlijdensakte met apostille stempel, betaling van grondhuur zaken, inzage van hypotheek uittreksel en stamboom documenten. Kortom elke uitvoerbare opdracht.

Betaling is geen probleem; er wordt gewerkt met online bankieren (internetbanking) en betaling geschied na levering en tevredenheid.

Fanys diensten: al 24 jaar in dienst van de gemeenschap, bij blijdschap of deelname in verdriet. Wonen in Nederland en zaken regelen in Suriname? Uw wensen zijn onze zorgen!

Bel/app 00597 – 8888900 of bel gratis 0637120980

U kunt ook een mail sturen via: surinamersin@gmail.com