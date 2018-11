Speciaal lied Kenny B voor Suriname komt op Srefidensi uit

TILBURG, 10 nov – Zanger Kenny B brengt op 25 november, Srefidensi, een nieuw nummer uit. Het lied, dat eerst in Suriname wordt gelanceerd, heeft de artiest speciaal voor zijn geboorteland geschreven. Over de titel en de inhoud wil de Surinaamse zanger uit Tilburg nog niet veel kwijt. Het nummer zal wel op het nieuwe album van Kenny B staan.

Kenneth Bron, zoals Kenny B. officieel heet, is ambassadeur van de Voedselbank van Tilburg. “Het is belangrijk om te focussen op mensen die het niet breed hebben. We zien het misschien niet altijd, maar het probleem is er. Het gevoel om niet genoeg eten te hebben is naar. Ik wil er graag aan bijdragen om daar een oplossing voor te vinden”, vertelt hij.

De Parijs-zanger is blij dat hij hiermee iets terug kan doen voor de stad waar hij al langer dan 30 jaar woont en waaraan hij veel te danken heeft. Kenny B treedt op 13 december in Suriname op als hoofdartiest van een groot concert in verband met het 5-jarige bestaan van GOw2 Energy Suriname N.V.