Documentaire over 100 jaar Kinderhuis Leliëndaal in Suriname te zien

PARAMARIBO, 10 nov – Kinderhuis Leliëndaal in Suriname bestaat 100 jaar en speciaal hiervoor is onlangs de documentaire ‘Leliëndaal 100’ gemaakt. Deze wordt in Suriname voor het eerst vertoond bij de jubileumviering in Leliëndaal op zondag 18 november 2018. Voorafgaand aan de voorstelling is er een dankdienst en kan het publiek herinneringen ophalen onder het genot van een hapje en een drankje. Ook wordt het gedenkboek “Die Tijd vergeet Ik Nooit” van Hariette Mingoen gepresenteerd.

De dienst begint om 9.00 uur en het complete programma duurt hooguit tot 12.00 uur. Nederland beleefde de première op zaterdag 27 oktober j.l. tijdens de viering bij het Zeister Zendingsgenootschap in Zeist. Daar werd ook een kunstexpositie van oud-pupil Robert Bosari geopend.

De film is gemaakt door Jeffrey Salimin en Melvin Toemin onder de naam Docu 125. “Ik moest mijn ouders voor dit project interviewen en dat was wel emotioneel”, zegt Melvin Toemin. Zijn vader Djoeminadi was 9 jaar oud toen hij geen ouders meer had. In het kindertehuis ontmoette hij Ponidjah. Inmiddels zijn ze beide 75 jaar oud en al 54 jaar getrouwd.