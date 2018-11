Knokpartij op goudbagger in Zuid Suriname: militair schiet op burger

PARAMARIBO, 10 nov – Een militair is aangehouden voor het schieten op een burger. Het incident vond plaats in Brokopondo, in het zuidelijk deel van Suriname. Volgens Dagblad Suriname werkten beide mannen op een zogenaamde skalian, een vaartuig waarmee naar goud wordt gebaggerd. De skalian is actief op het J.W. van Blommenstein stuwmeer. De mannen kregen op gegeven moment ruzie.

De woordenwisseling liep uit op een vechtpartij. De militair trok een vuurwapen en schoot daarmee op het slachtoffer, een Braziliaan. Waarom de twee elkaar in de haren vlogen, is nog niet duidelijk. De militair is overgebracht naar Paramaribo en het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis. Het justitieel onderzoek in deze zaak wordt overgedragen aan de militaire politie. Het incident is het zoveelste.

Het zal wel heten dat de militair naar goud zoekt in zijn vrije tijd. Het moet nog blijken of de burger is geraakt door een van belastinggeld gekochte kogel. Van iets zwaarder kaliber is de vraag waarom nog naar goud gekrabt wordt op de bodem van het ‘stuwmeer’. De regering Bouterse slooft zich zo uit om volgend jaar de waterkrachtcentrale met stuwmeer over te nemen. Kan kwaliteit dan niemand meer wat schelen?