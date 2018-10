Humberto Tan boos vanwege misbruik naam in nep Facebook advertenties

AMSTERDAM, 19 okt – TV presentator Humberto Tan is boos op lieden die zijn naam steeds misbruiken in gesponsorde berichten op Facebook. In die berichten staat dat Humberto een controversiële nieuwe onderneming zou zijn gestart na zijn vertrek bij RTL. De in Suriname geboren presentator heeft er al maanden last van en noemt het ‘verzonnen berichten van oplichters’.

“Mensen geloof dit niet! Je facebook pagina’s staan vol met dit soort verzonnen berichten. allemaal oplichters! Ik heb hier niets maar dan ook niets mee te maken. Mijn advocaat zit achter de makers aan. Als je deze berichten ziet? Rapporteer het massaal. Misschien dat Facebook dan wél hiertegen wil optreden! Zegt het voort!” aldus Humberto op Facebook.

Humberto deed zijn beklag bij Facebook maar die gaf doodleuk aan dat het niet hun probleem was. Het is niet de eerste keer dat Facebook nep advertenties doorlaat. Vandaag laat de NOS ook weten dat Facebook gesponsorde berichten met nepnieuws accepteert die op 20 maart 2019, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, op het platform zouden verschijnen.

Twee van de nep advertenties: