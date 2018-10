15.000 euro beloning voor opsporing broers Holwijn na schietpartij in ziekenhuis

ZAANSTAD, 19 okt – Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip die kan leiden tot de aanhouding van de broers Giovanni(32) en Gilano Holwijn(24) uit Zaanstad. De twee broers worden gezocht op verdenking van betrokkenheid bij schietpartijen in Zaandam afgelopen weekend.

Bij die schietpartijen werd het slachtoffer, een 19-jarige man uit Zaandam, maar liefst twee keer onder vuur genomen, op verschillende locaties. De eerste beschieting was op de Burcht in het centrum van Zaandam en de tweede schietpartij was bij het Zaans Medisch Centrum, waar de 19-jarige zich wilde laten behandelen voor de eerste beschieting.

Van die schietpartij in het ziekenhuis zijn haarscherpe foto’s. Sinds de schietpartij zijn de mannen spoorloos. Vanwege de ernst van deze zaak heeft de politie de namen en foto’s van de broers verspreid én een beloning van 15.000 euro uitgeloofd, in de hoop dat mensen een tip geven over hun verblijfplaats.