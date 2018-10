Herdenking Chinese Immigratie in Suriname éénmalig nationale vrije dag

PARAMARIBO, 19 okt – De minister van Binnenlandse zaken van Suriname, Mike Moersalim, heeft in een brief te kennen gegeven dat de regering heeft besloten om de dag van zaterdag 20 oktober 2018 éénmalig aan te merken als bijzondere, met de zondag gelijkgestelde dag. Dit in verband met de herdenking van 165 jaar Chinese Immigratie in Suriname.

De herdenking van 165 jaar Chinese Immigratie zal op 20 oktober groots worden gevierd op het Onafhankelijkheidsplein. De herdenking heeft dit jaar een internationaal karakter omdat er grotendeels Chinezen uit Nederland, Aruba, Curaçao, China en Hong Kong deel zullen nemen aan de activiteiten.

De eerste Chinezen zijn in 1853 naar Suriname gekomen als contractimmigranten voor de plantages. Dat was een eerste groepje uit Java afkomstige Chinezen. Daarna werden tussen 1858 en 1870 ruim 2500 Chinezen onder contract vanuit China gehaald. Later heeft de migratie zich voortgezet als een vrije immigratie.