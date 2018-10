PARAMARIBO, 19 okt – De politie in Suriname is vanmorgen een klopjacht begonnen naar een verdachte die een politieman zou hebben neergeschoten. Dat melden bronnen uit Paramaribo aan Waterkant.Net. Volgens de eerste berichten zou de verdachte gewapend zijn. Het speelde zich allemaal af aan de Martin Luther Kingweg. De politieman is met de ambulance afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend. Ook nadere details ontbreken. Later meer.

