Dalende lijn bij RTL Late Night: Twan Huys doet het slechter dan Humberto

HILVERSUM, 8 okt – Afgelopen weekend werd pijnlijk duidelijk dat de ingezette verandering bij het programma RTL Late Night een complete afging is. De in Suriname geboren presentator Humberto Tan moest dit seizoen plaats maken voor Twan Huys omdat Tan het slecht zou doen, maar Huys doet het nog slechter dan Humberto! Dat blijkt uit de laatste cijfers van Stichting Kijkonderzoek, aldus De Telegraaf.

Volgens de krant is de dalende lijn bij RTL Late Night met Twan Huys duidelijk zichtbaar: afgelopen week bleef het gemiddelde steken op 345.000 kijkers. Ook lukte het programma niet één keer om in de kijkcijfer top 25 te belanden, iets wat zijn voorganger Humberto Tan zelfs niet overkwam. Uit een poll van Mediacourant blijkt dat maar liefst 78 procent van de lezers denkt dat het na dit seizoen over en uit is voor Twan Huys.

De RTL top gelooft er echter nog in. “Ik ben overtuigd dat we op termijn gaan groeien en we echt naar hele goede kijkcijfers gaan. Het wisselt nu, maar dat hoort erbij. Er zal geen enkele sprake zijn van overhaaste beslissingen” zei RTL-directeur Sven Sauvé afgelopen weekend tegen het Algemeen Dagblad.