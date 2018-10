Shailendra Girjasing had hart op de juiste plaats en… op de tong

PARAMARIBO, 8 okt – De overleden politicus Shailendra Girjasing (62) kan veel worden verweten, maar niet dat hij zijn district niet goed vertegenwoordigde als lid van het parlement. Anders dan andere politici op zoveel topplaatsen, liet ‘Gir’ merken waar hij vandaan kwam. Waar anderen zogenaamd nationaal bezig zijn, was voor hem Commewijne centraal in zijn probleemstellingen. En die waren veel. Vanaf het stagnerende verkeer over de Jules Wijdenbosch brug tot aan het chronische gebrek aan drinkwater. Het betekende allerminst dat er geen aandacht was voor het grotere plaatje.

Suriname en wat Suriname wordt aangedaan, was hem na het hart. Corruptie heeft hij vaker aangehaald tijdens toespraken in het parlement. Als ondernemer wist hij door de diepten en dalen van crisisperiode heen te laveren. Als voorzitter van de stichting Vrienden van Commewijne heeft Shailendra Girjasing veel sociaal werk verricht. Ook maatschappij kritisch zijn en ageren was hem het vreemd.

Hij kon zich ergeren aan wat hij zag als de maatschappelijke druk op Hindoestanen dat die zich steeds moeten bewijzen dat zij Surinamers zijn. “Wij worden door delen van de bevolking niet als volwaardig gezien in het land waar we zijn geboren. “Je hoeft je niet te vermengen om Surinamer te zijn. Wij nazaten van de immigranten uit India zijn geboren in dit land en zijn ook Surinamers”, zei Girjasing enkele jaren terug.