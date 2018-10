South South West uit Suriname dit weekend in Zoetermeer

ZOETERMEER, 4 okt – De bekende muziekformatie South South West uit Suriname is momenteel even in Nederland en op zaterdag 6 oktober is de band live te zien in Zoetermeer. Het wordt een speciale drie uur durende live show met naast South South West ook SoulMen’s Party, Bryan Muntslag, Delano Weltevreden, Natasia Zeeman en hindi zanger Jack Cobra. De in Suriname woonachtige DJ Gilly Gonzales is er die avond samen met DJ Senzy ook bij, dus haal je kaarten vandaag nog via carifesta.eventbrite.com.

Het feest vindt van 21.00u – 03.00u plaats in 2B-Home Event Centre, een toplocatie in het prachtige Vernèdepark in Zoetermeer. De frisse en moderne zalen zorgen voor de juiste ambiance op deze unieke Carifesta Caribbean Party! Kaarten zijn in de voorverkoop alleen online te koop via carifesta.eventbrite.com of op de avond zelf aan de deur (duurder).

Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van ons gewend bent, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd!! Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caraibische muziek, waaronder de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits!

South South West -uit SU- live in Zoetermeer!

2B-Home Event Centre

Dr. J. W. Paltelaan 103

2712 PT Zoetermeer

Aanvang 21.00u – 03.00u

Kaarten: online via carifesta.eventbrite.com