TV programma duikt in de wereld van sojasaus

HILVERSUM, 4 okt – Sojasaus, welke Surinamer is daar niet groot mee geworden? Met name Ketjap, de Indonesische sojasaus, is populair in Suriname en Nederland. Het team van het TV programma ‘Keuringsdienst van waarde’ duikt vanavond in de wonderlijke wereld van sojasauzen. Op sommige van de flesjes die je in de supermarkt koopt, staat ‘natuurlijk gebrouwen’. Maar wat betekent dat eigenlijk? En heb je dan ook niet-natuurlijk gebrouwen sojasaus? De presentatoren zoeken het uit en komen onder andere in Japan terecht.

In Japan gaat presentator Teun van de Keuken op bezoek bij een traditionele sojasausmaker die uitlegt hoe de saus doormiddel van de fermentatie van sojabonen ontstaat. In Nederland probeert presentator Ersin Kiris zelf een chemische variant van de Japanse saus te maken. Lukt hem dat? En welke sojasauzen uit de winkel bevatten eigenlijk deze stof? Een heuse sojasaus-expert proeft verschillende sojasauzen.

Keuringsdienst van Waarde

Natuurlijke of chemische sojasaus

4 oktober 2018

20:25 – 20:55 uur

NPO 3