Dierenbescherming Suriname brengt shirt uit vanwege Dierendag

PARAMARIBO, 4 okt – In verband met Werelddierendag vandaag 4 oktober lanceren Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS) en Readytex N.V. wederom een bijzonder nieuw DBS T-shirt. Het shirt, dat op 7 oktober wordt gelanceerd, is voor de verkoop en met de opbrengst wordt het werk van de Dierenbescherming ondersteunt. En net zoals bij de laatste 4 ontwerpen, is de print van dit T-shirt een ‘original design’ ontworpen door een beeldend kunstenaar aangesloten bij Readytex Art Gallery. Na de kunstenaars Rinaldo Klas, Sri Irodikromo, Dhiradj Ramsamoedj en Kit-Ling Tjon Pian Gi, was nu de beurt aan Reinier Asmoredjo om zijn creatieve talent aan het werk te zetten. Hij is daarmee verantwoordelijk voor het ontwerp dat op het T-shirt komt dat ter gelegenheid van Werelddierendag wordt uitgegeven.

Reinier gebruikt in zijn ontwerp de prachtige karakteristieke kop van de papegaai, afgetekend tegen een gestreepte achtergrond die symbool staat voor de tralies van een kooi. De papegaai is in Suriname immers ook een zeer gewild huisdier en helaas daardoor ook een bedreigde diersoort. Het is dan ook toepasselijk om in verband met Werelddierendag aandacht te vragen voor de manier waarop deze mooie dieren gevangen en opgesloten worden, vaak met wel tientallen in een kleine kooi. Eenieder heeft dat trieste beeld vast wel een keer ergens langs de weg gezien. Dit mag en kan zo niet langer doorgaan! Met dit speciaal ontwerp, hoopt de kunstenaar bij de kijker niet alleen bewondering, maar ook bewustzijn en respect voor deze bijzondere vogel op te roepen.

Dit 14e T-shirt van de DBS met origineel kunstontwerp van Reinier Asmoredjo is weer een prachtige aanvulling voor de collectie van elke dieren- én kunstliefhebber. Met uw aankoop levert u een belangrijke bijdrage aan het werk en het voortbestaan van de stichting. Het wordt voor de DBS steeds moeilijker de kostbare zorg van de dieren in het asiel te dragen, en de steun van de gemeenschap is dus essentieel. We maken er op zondag 7 oktober dus een gezellige dierendag van en hopen met uw hulp, de fundraisingspot flink te kunnen aanvullen. Naast de uitgebreide boekenmarkt en het nieuwe ‘original design’ T-shirt van Reinier Asmoredjo, bent u er ook terecht voor heerlijke lekkernijen, tal van andere spulletjes en verschillende leuke activiteiten. Uiteraard kunt u op deze dag ook uw nieuwe huisdier in het asiel uitzoeken en adopteren. De DBS en alle huidige en toekomstige viervoetige inwoners van het dierenasiel rekenen op uw steun!

DBS viert Werelddierendag op zondag 7 oktober in het dierenasiel tegenover de Paramaribo Zoo van 9:00 tot 14:00 uur. Daarna zijn de T-shirts vanaf maandag 8 oktober tevens te verkrijgen bij Readytex aan de Maagdenstraat 44-48.