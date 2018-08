Revolutie in de tijdschriftenwereld: veel zwarte modellen op covers

AMSTERDAM, 19 aug – In september is het weer tijd voor de belangrijkste edities van grote modetijdschriften. Het zijn de edities die de trends van het komende seizoen bepalen, het meeste geld in het laatje brengen en hun covermodellen uiterst zorgvuldig selecteren op bekendheid en invloed. En dit jaar staan op de covers voor het eerst veel zwarte modellen!

De toonaangevende septembernummers van onder meer Vogue, Glamour en Elle en andere belangrijke magazines hebben gekozen voor zwarte modellen op hun cover. En dat is volgens bladenmaakster Janice Deul een revolutie in de tijdschriftenwereld. “Het schoonheidsplaatje dat wereldwijd wordt aangehangen is tot nu toe altijd blank, jong, mager en het liefst blond golvend haar geweest”, legt ze uit in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Op sociale media wordt de keuze geprezen. “Deze covers bewijzen dat zwarte modellen in tijdschriften wel degelijk verkopen. En niet alleen aan zwarte mensen, maar ook wereldwijd” aldus Deul: